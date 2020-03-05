Коммунисты сегодня проводят акции памяти Иосифа Сталина, умершего в этот день 67 лет назад

В Москве они возложили цветы к могиле советского руководителя у Кремлевской стены.

Местом сбора сторонников левых сил, которые намеревались почтить память Сталина, стала Манежная площадь. Еще за час до начала траурного шествия там собрались десятки людей, а всего их было в общей сложности около двух сотен. У многих из них в руках были красные полотнища: флаги различных движений и организаций, а также партии КПРФ. А некоторые держали в руках плакаты с изображением вождя. Как, например, пенсионер и член КПРФ Юрий Молев: он пришел возложить цветы вместе со своим внуком. В интервью «Эху» он выразил мнение, что личность Сталина выдерживает проверку временем, а также поставил ему в заслугу, в частности, победу в Великой Отечественной войне и полет Гагарина в космос.

Впрочем, на Манежную площадь пришли и те, кто не согласен с политикой Сталина. Это, в частности, глава благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский, стоявший у памятника Жукову с фотографией своего репрессированного прадеда. По его мнению, многие граждане по сути прощают репрессии, которые совершались в Советском Союзе в эпоху Сталина.

Через некоторое время к Алешковскому подошел лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который не согласился с его мнением по поводу сталинских репрессий, и обвинил демократические силы в гибели миллионов русских людей в 90-ые годы.

После того, как руководство КПРФ и простые коммунисты возложили цветы к могиле вождя у Кремлевской стены, Зюганов высказался о заслугах Ленина и Сталина в истории страны и высказал мнение, что президенту Владимиру Путину надо у них учиться. Также, по его словам, России нужен «пятый Сталин».

По самым минимальным оценкам, только в годы «Большого террора» по политическим мотивам было осуждено почти 1,5 млн человек, из них почти 700 тысяч были приговорены к расстрелу.

Несмотря на массовые репрессии, россияне еще долго будут чествовать Сталина. Это происходит потому, что в России не было десталинизации, — считает политолог Владимир Пастухов.

В Екатеринбурге годовщину смерти Сталина отметят салютом. Акцию организовала инициативная группа.

Где пройдет фейерверк не сообщается в целях безопасности. Активисты отмечают лишь то, что страшный период кровавых репрессий не должен забываться: «День его смерти должен стать национальным праздником освобождения». По словам организаторов акции, фейерверк начнется в центре Екатеринбурга сегодня вечером, около 20:00. Активисты надеются, что в следующем году к ним присоединятся другие города, пишет Знак.ком.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал инициативу активистов смелой и откровенной, он признал, что фигура Сталина в истории одна из самых спорных. Губернатор добавил, что его родных тоже репрессировали, — сообщает Интерфакс.