Глава ЦИКа Элла Памфилова назвала «технически немыслимым» голосование по каждой поправке к Конституции отдельно

Она сравнила пакетное голосование по предложенным изменениям с заказом комплексного обеда.

Бюллетень, в котором перечислены все поправки, выглядел бы как целая книга, поскольку текст предложенных изменений занимает около 25 листов. Реализовать это просто невозможно, считает Элла Памфилова. Поэтому гражданам предлагает голосовать за или против всего пакета поправок, который, по словам председателя Центризбиркома, связан «определенной единой логикой». Она провела параллель с заказом комплексного обеда – каждый сам для себя решает, отказываться ли от всего обеда из-за того, что ему принципиально не нравится, например, винегрет, или все же сделать заказ, потому что другие блюда, борщ или котлета, человеку нравятся, а от присутствия винегрета ему, цитата, «ни холодно ни жарко». Памфилова поясняет: гражданам предлагается выбрать, высказать ли «решительное нет», если среди предложенных изменений есть неприемлемые, или проголосовать за «наследие, которое сформировано тяжелым трудом», за гарантии, которые будут действовать, независимо от того, кто занимает пост президента. Со всеми поправками можно будет ознакомиться на каждом участке.

Глава ЦИКа также рассказала, что никаких задач по обеспечению определенного уровня явки перед комиссией не стоит. Дня тишины в преддверии голосования, вероятно, не будет.

Всего к Основному закону было предложено около 300 поправок.

Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию состоится 22 апреля.

Партия «Яблоко» подготовила ряд собственных поправок в Конституцию. Однако, вне зависимости от того, будут ли эти поправки в итоговом голосовании, все, вне зависимости от политических взглядов, должны прийти на голосование. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политик, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

«То, что сейчас пишет «Яблоко» — и блок поправок о системе власти, и блок поправок о системе судебной власти, и поправки по избирательной системе, и поправки по вооруженным силам — это фрагменты будущей демократической свободной Конституции России, которая будет востребована обществом. То есть это работа не в стол. Отдавая себе отчет, что голосование по проекту изменений в Конституцию будет крайне специфическим действием, мы должны обратиться к людям с настоятельной просьбой — быть в форме и не отстраниться от этого процесса», — подчеркнул политик.

По мнению Л.Шлосберга, игнорирование миллионами граждан последние президентские выборы, считая их «бессмысленными», привело к «массовым нарушениям прав и свобод граждан».

«Миллионы людей не пошли голосовать на президентских выборах, считая это голосование бессмысленным. Именно после этого в нашей стране произошли массовые нарушения прав и свобод граждан, потому что математическая цифра по итогам президентских выборов на нашей стороне была небольшой, недостаточно большой, чтобы защитить себя», — отметил он.

Л.Шлосберг также заметил, что сама идея внесения изменений в Конституцию правильна, поскольку нынешняя конституция никак не отражает российские реалии.