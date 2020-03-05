Ассоциация туроператоров России называет беспрецедентной ситуацию на туристическом рынке из-за коронавируса

«Отрасль терпит серьезные убытки из-за введенных ограничений», — рассказал «Эху» вице-президент Ассоциации Дмитрий Горин.

Туроператоры требуют, чтобы Ростуризм и Роспотребнадзор уточнили срок действия ограничений на продажу турпакетов в Италию, Южную Корею, Иран и Китай.

Рестораторы опасаются за будущее своего бизнеса в связи с угрозой распространения нового коронавируса — выручка уже снизилась на 30%. Они считают избыточными предлагаемые меры профилактики в общепите.

Стоимость размещения в российских гостиницах может снизиться на 50-60%. Из-за снижения туристического потока отели оказываются в безвыходной ситуации – рассказал «Эху» руководитель Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Если начнется паника из-за коронавируса, многие отели и рестораны могут просто закрыться, — добавил Бухаров.

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Петербурге. Это итальянец, он учится в Медицинском университете имени Мечникова. Около 700 студентов помещены в карантин в двух общежитиях.

Роспотребнадзор официально подтвердил случай заражения коронавирусом студента петербургского медуниверситета имени Мечникова. Об этом со ссылкой на представителя ведомства Елизавету Скорынину сообщает портал «Фонтанка-ру». Рикардо учится в Петербурге по обмену. Несколько дней назад он прилетел из Милана. В аэропорту студент чувствовал себя хорошо. Однако два дня спустя итальянец обратился ко врачу с высокой температурой. Медики немедленно отправили его в бокс Боткинской больницы. Там же оказались пятеро студентов, которые общались с итальянцем. Общежитие университета на проспекте Просвещения закрыли на карантин. Также специалисты Роспотребнадзора изолировали часть общежития на Светлановском проспекте. Федеральные представители ведомства уточнили, что состояние итальянского студента удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме. Добавлю, что накануне число пациентов больницы имени Боткина с подозрением на новый вирус выросло до 44 человек.

Коронавирус пока не представляет серьезную угрозу для петербуржцев, — считает врач Лев Авербах.

Итальянский студент стал седьмым заболевшим в России. Предыдущий случай коронавируса зафиксировали в Москве у россиянина, который приехал из Италии.

Столичный мэр Сергей Собянин попросил провести две недели в самоизоляции людей, приехавших из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Об этом градоначальник написал у себя в блоге. Столичные власти разработали несколько сценариев по борьбе с распространением в городе инфекции.

У мэрии есть три сценария: так называемые планы A, B и C, пишут Ведомости. Первый самый мягкий. Он фактически действует в Москве уже больше месяца. У всех пассажиров международных рейсов измеряют температуру, в случае если она есть — госпитализация или двухнедельный карантин на дому. Особое внимание за теми, кто прибывает из Китая, Ирана, Южной Кореи. Сегодня мэр Собянин призвал прибывших из Италии и ряда других стран отправиться в двухнедельную самоизоляцию. Тем, кто хорошо себя чувствует, но хочет получить больничный, градоначальник советовал не вызывать на дом врача, не ходить в поликлинику, а позвонить на горячую линию департамента здравоохранения. Курьер за пару дней привезёт больничный домой, сказал Собянин. Такой порядок будет действовать до апреля.

Заметим, Италия одно из самых популярных направлений у наших соотечественников независимо от времени года. По данным РИА сейчас там могут находиться до 20ти тысяч туристов из России. План Б, разработанный властями предусматривает более жёсткие меры, вплоть до городского карантина, отмечают Ведомости. В случае распространения инфекции в Москве могут закрыть школы, торговые центры, рынки, запретить любые массовые мероприятия, пишет газета. Если карантин затянется, власти могут ввести особый режим работы магазинов, перед этим создав там запасы продовольствия. В худшем случае предусмотрен план С или режим чрезвычайной ситуации. В столице закроют все предприятия и организации, кроме тех, которые отвечают за жизнеобеспечение, мера не затронет экстренные службы. Транспорт прекратит работу, уехать из города или въехать даже на личной машине будет нельзя. Могут ввести комендантский час, патрулировать улицы будет полиция и Росгвардия. Впрочем, решение о ЧС как и о городском карантине должны принимать на федеральном уровне, отмечают осведомлённые источники Ведомостей.

Столичные власти пока не знают, при каких условиях могут ввести карантин, сообщил русской службе BBC источник в мэрии. Он подтвердил, что решение будет принято на федеральном уровне.

Пассажиры авиакомпании S7 смогут вернуть билеты, купленные с 5-го марта по 10 апреля. Клиентам возместят почти полную стоимость за исключением сервисного сбора – это 1 тысяча рублей за билет. S7 объяснила свое решение тем, что из-за распространения китайского коронавируса пассажиры могут отменить запланированные поездки, — говорится в пресс-релизе компании.

«В связи с распространением в России коронавируса необходимо людям запретить собираться в большие группы и путешествовать». Так прокомментировал ситуацию с коронавирусом руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

В то же время, во Всемирной организации здравоохранения считают, что Россия принимает эффективные меры для борьбы с распространением коронавируса.