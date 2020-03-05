Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони разорвал отношения с Франческой Паскале после 12 лет близости

Об этом сообщили в партии «Вперед, Италия», которую возглавляет политик.

Берлускони и Паскале начали встречаться, когда девушке было 22. Информация об их разрыве появилась после того, как итальянские СМИ опубликовали фотографии, на которых 83-летний Берлускони выходит из гостиницы в Швейцарии вместе с 30-летней Мартой Фашина, депутатом его партии