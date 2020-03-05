Владимир Путин поручил властям Петербурга принять меры по сохранению могилы Михаила Кутузова

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. В январе на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны одна из участниц сообщила президенту, что могила Кутузова в Казанском соборе находится на учете в разных учреждениях, что мешает получить средства на ее реставрацию, передает «Интерфакс».