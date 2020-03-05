Владимир Путин поручил властям Петербурга принять меры по сохранению могилы Михаила Кутузова

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. В январе на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны одна из участниц сообщила президенту, что могила Кутузова в Казанском соборе находится на учете в разных учреждениях, что мешает получить средства на ее реставрацию, передает «Интерфакс».
2020-03-05T17:31:00+03:00
2020-03-05T17:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 05 марта 2020
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