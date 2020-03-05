В Китае выздоровевший от коронавируса пациент умер от повторного заражения

Это произошло в городе Ухань, который стал эпицентром эпидемии.

Как пишет газета South China Morning Post, в середине февраля 36-летний мужчина был госпитализирован с незначительными симптомами. После двухнедельного курса его выписали с предписанием находиться в карантине, но через два дня ему стало плохо, он повторно попал в больницу и в тот же день скончался.

Госпиталь, в котором это произошло, пообещал теперь перед выпиской проводить анализ на выявление антител к новому коронавирусу.