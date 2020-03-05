Авиакомпания «Когалымавиа» потребовала от Египта 200 миллионов долларов за взрыв пассажирского самолета

Теракт на борту лайнера произошел в октябре 2015 года. Перевозчик после этого обанкротился. Как передает РБК, иск подан в арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге. Среди истцов также турецкая турфирма Prince Group. В иске говорится, что власти знали о проблемам с безопасностью в аэропортах, а также не выплатили компенсаций. Погибли 224 человека. Российские чартеры до сих пор не летают на египетские курорты.