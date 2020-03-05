Скандалом закончился четвертьфинальный матч кубка России по футболу в Грозном, где Ахмат принимал питерский Зенит

Последние несколько минут встречи болельщики питерского клуба решили досмотреть с голыми торсами. Местным любителям футбола это не понравилось, причем настолько, что они предприняли попытки прорваться на гостевую трибуну, чтобы поучить приезжих хорошим манерам и некоторым даже удалось это сделать. Матч пришлось остановить. Горячих фанатов Ахмата успокаивали игроки. В итоге болельщики Зенита оделись, а их виз-а-ви вернулись на свои места. После матча клубы отреагировали на ситуацию вполне мирно.

Пресс-служба Ахмата напомнила о том, что традиции надо чтить и болельщики своим возмущением об этом напомнили, а в Зените согласились с ними, сказав, что убедив фанатов надеть майки, удалось не допустить эскалации конфликта. Кстати, еще в январе в Грозном выпустили памятку для приезжих о том, как надо себя вести. В ней рекомендуется не ходить даже в майках без рукавов.

Зенит победил Ахмат в дополнительное время 2-1 и вышел в полуфинал, где сыграет со Спартаком.