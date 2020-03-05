Московские коммунисты возложили цветы к могиле Сталина на Красной площади

Подобные мероприятия в России будут проводиться еще долго из-за того, что страна не прошла в полной мере десталинизацию, — сказал в эфире «Эха» научный сотрудник Университетского колледжа Лондона, политолог Владимир Пастухов.

В то же время активисты в Екатеринбурге этим вечером, день смерти Сталина собираются отметить праздничным салютом.