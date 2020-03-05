Глава ЦИКа Элла Памфилова исключила возможность голосования по каждой поправке в Конституцию отдельно

Их для этого слишком много.

Уже имеющиеся поправки – это большой документ примерно на двадцати пяти листах, и вся эта информация не может влезть в бюллетень, сказала Памфилова. То есть отдельно можно было бы голосовать, если пунктов бы набралось три или четыре, но сейчас это «технологически немыслимо».

Глава ЦИКа подчеркнула, что если человеку нравятся одни поправки, но не нравятся другие, то он должен изучить их все и решить, что для него перевешивает. Этот процесс Памфилова сравнила с комплексным обедом в столовых и ресторанах. По её словам, если человеку не нравится, например, винегрет, то его можно не есть, но остальное в этом наборе всё равно останется при нём.

О необходимости внесения поправок в Конституцию президент Владимир Путин объявил в начале года. За это время появился обширный список различных изменений. Среди них – приоритет национального права над международным и описание России как тысячелетней страны, где сохраняется память предков, их идеалы и вера в бога.

Ранее президент поддержал идею проведения этого голосования двадцать второго апреля.