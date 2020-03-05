Мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан, прибывающих из Италии, самоизолироваться на 14 дней

Он отметил, что сейчас, по решению Роспотребнадзора, постановление об обязательной изоляции на дому получают только прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана — это связано с угрозой распространения коронавируса.

На сайте московского градоначальника говорится, что если в период самоизоляции возникло недомогание, надо немедленно вызвать врача на дом. Если человек чувствует себя хорош, но ему нужен больничный лист, столичные власти просят его не посещать поликлинику и не вызывать врача, а позвонить по телефону «горячей линии» Департамента здравоохранения и курьер доставит больничный лист на дом.