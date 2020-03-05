Если паника в связи коронавирусом наберет обороты, многие отели и рестораны могут закрыться – президент ФРиО Бухаров

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считает, что если паника в связи коронавирусом наберет обороты, многие отели и рестораны могут просто закрыться. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Самый худший сценарий (в случае развития паники в связи с коронавирусом) может произойти — это когда люди перестанут ездить и ходить в рестораны. И это будет принцип домино — все повалится. У каждого есть какие-то обязательства перед своими партнерами, перед поставщиками, перед арендодателями, коммунальные услуги, ФНС. Некоторые рестораны или отели могут закрыться», — сказал он.

По словам И.Бухарова, цены в российских гостиницах могут упасть на 50–60% из-за коронавируса. Заведениям необходимо оплачивать большое количество счетов, а со снижением туристического потока они оказываются в безвыходной ситуации.

«В этой ситуации получается, что отель фактически пустой. Они вынуждены для того, чтобы заплатить налоги, и вообще содержать персонал, пойти на снижение цен. В этой ситуации рынок очень чутко реагирует. В связи с тем, что вообще поток падает, люди боятся ездить, паника существует. Москва много делает, чтобы не распространялся коронавирус, но паника все равно есть. Мы видим, что она влияет уже — и в ресторанах стало меньше народу, и это может быть спусковым крючком к тому, что начнет схлопываться эта история, потому что нужно платить аренду, налоги по 2019 году, нужно платить зарплаты, нужно покупать продукты», — отметил он.

И.Бухаров призвал не поддаваться панике, а спокойно реагировать на ситуацию. «Так как пока эпидемия не объявлена, нужно соблюдать просто правила личной гигиены и спокойно жить, ничего не случится», — заключил он.