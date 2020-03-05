Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование за отдельные поправки к Конституции технологически невыполнимо

По ее словам, бюллетень не может выглядеть как буклет, поскольку набирается серьезный пакет минимум на 25 листах.

Ожидается, что на всенародное голосование 22 апреля все поправки в Конституцию будут вынесены одним пакетом. На вопрос «что делать, если не нравится одна из поправок», Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме привела в пример комплексный обед, когда «можно не брать винегрет, но съесть котлету», — передает ТАСС.