Это были футбольные фанаты «Динамо» и «Спартака». Об этом стало известно из показаний в Черемушкинском районном суде Москвы, где решается вопрос об аресте одного из участников конфликта. – передает ТАСС.
Инцидент был 29 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
В драке на станции Маяковская Московского метро участвовали более 70 человек
Это были футбольные фанаты «Динамо» и «Спартака». Об этом стало известно из показаний в Черемушкинском районном суде Москвы, где решается вопрос об аресте одного из участников конфликта. – передает ТАСС.