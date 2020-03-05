В драке на станции Маяковская Московского метро участвовали более 70 человек

Это были футбольные фанаты «Динамо» и «Спартака». Об этом стало известно из показаний в Черемушкинском районном суде Москвы, где решается вопрос об аресте одного из участников конфликта. – передает ТАСС.

Инцидент был 29 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.