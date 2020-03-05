В Москве прошел учредительный съезд «Партии прямой демократии», которую основал один из создателей игры World of Tanks

Вячеслав Макаров сообщил, что был избран генсеком. По его словам, партия будет не лидерской, «двигающейся в рамках определенных идей» – цитирует ТАСС.

В понедельник новая партия намерена подать документы в Минюст для регистрации и в случае положительного решения примет участие в выборах в Госдуму.