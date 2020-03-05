Компания MyHeritage перестала отправлять ДНК-тесты в Россию

Об этом стало известно на фоне решения Генпрокуратуры начать проверку в отношении сервиса.

Теперь при попытке выбора страны для отправки тестов ДНК в мобильном приложении MyHeritage указывается, что для России они недоступны, передает радио «Коммерсантъ FM». Оно отмечает, что компания предлагает возможность сдать биоматериалы, которые направляются на исследование родословной – при этом изучение происходит на территории США. Законность подобного сбора ДНК у россиян теперь проверит Генпрокуратура, сообщает агентство «Интерфакс».

Официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов пояснил, что трансграничная передача биометрических персональных данных может быть запрещена или ограничена в целях защиты граждан и основ конституционного строя России. Меры прокурорского реагирования в Генпрокуратуре при этом пока не приняли. Анализ ситуации начал и Роскомнадзор, проверить же MyHeritage ранее просил депутат Госдумы Евгений Федоров.

MyHeritage является одним из наиболее популярных в мире сервисов по проведению генеалогических исследований.