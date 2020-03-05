СК направил журналиста Медузы Ивана Голунова на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства

Следственный комитет направил журналиста Медузы Ивана Голунова на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ, — рассказал «Эху» адвокат Сергей Бадамшин.

«Для того, чтобы устранить любые сомнения, в том числе, наших процессуальных оппонентов, которые могут этот вопрос сейчас поднять, естественно, следствие назначило экспертизу, ничего особенного, у меня к ним вопросов нет», — сказал он. С.Бадамшин пояснил, что причиной для прохождения экспертизы послужило «консультативное» наблюдение Ивана Голунова у психиатра в раннем детстве.

«Это обычная практика, ничего такого сверхъестественного, что вызывает сейчас бурную реакцию СМИ, не произошло. Причиной тому стало консультативное наблюдение Ивана в раннем детстве, тогда мама организовала, чтобы в дальнейшем получить направление для логопеда. Это давным-давно прошедшая история», — подчеркнул адвокат.

По делу Ивана Голунова задержано пять бывших полицейских. Их обвиняют в фальсификации доказательств и хранении, а также незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.