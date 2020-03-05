Страны-члены ОПЕК договорились дополнительно снизить нефтедобычу

Сокращение планируется из-за снижения спроса на фоне распространения коронавируса.

Министры Организации стран-экспортеров нефти по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, об этом сообщил министр Ирана Бижан Намдар Зангане. По его словам, Иран будет по-прежнему освобожден от этого обязательства. Страны, не входящих в ОПЕК, но участвующие в так называемой сделке ОПЕК+, завтра будут решать, готовы ли они к снижению на 500 тысяч баррелей.

Для окончательного решения картель ждет позиции России. На сегодняшней встрече российский министр Александр Новак не присутствовал. Агентства со ссылкой на источники ранее писали, что российская делегация была против дополнительного сокращения, предложив придерживаться предыдущего соглашения. Но, по данным агентства Reuters, Россия согласилась обсудить эту возможность.

Рынок пока не сильно отреагировал на заявления по результатам заседания ОПЕК