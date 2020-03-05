Власти Москвы рекомендуют самоизоляцию прибывающим из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу

Власти Москвы рекомендуют двухнедельную самоизоляцию прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. «Это необходимо для собственной безопасности и безопасности окружающих людей», — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также напомнил, что при недомогании следует немедленно вызвать врача. Если человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, можно обращаться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы. Специалисты примут заявку и в течение двух дней курьер доставит больничный на дом.

При этом факт пересечения границы будут проверять, чтобы не допустить злоупотреблений. Такой порядок выдачи больничных листов будет действовать до 1 апреля.

Туристическая отрасль терпит серьезные убытки из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, — об этом Эху рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. «Сейчас непростая ситуация, связанная с большим количеством аннулированных туров, а также закрытием ряда стран. Несмотря на то, что это ограничения временные, но количество сокращенных туров существенно. Эти убытки только подсчитываются, и говорить, какой период продлятся эти ограничения, пока преждевременно. Все будет зависеть от этой истории с коронавирусом. Очень многие туристы обеспокоены, и в этой ситуации туркомпании будут оптимизировать свою деятельность – сокращать количество чартерных рейсов, контракты с отелями», — сказал он.

По словам Д.Горина, туристическая отрасль сейчас меняет стратегию развития. «Фактически мы вынуждены, выполняя рекомендации об ограничении поездок в Италию, Китай и другие страны, вводить альтернативные направления. В данной ситуации, конечно, туристической отрасли помогает дорожная карта, которую мы обсуждаем с Ростуризмом — это возможность освобождения от обязательной оплаты Фонд персональной ответственности, резервный фонд и другой ряд мероприятий, которые однозначно будут помогать», — отметил он. Вице-президент АТОР добавил, что до сих пор туроператоры не получили в полном объеме возврат денег за оплаченные услуги как авиакомпаниям так и отелям.

Туроператоры требуют, чтобы Ростуризм и Роспотребнадзор обозначили срок действия ограничений на продажу турпакетов в Италию. Южную Корею, Иран и Китай.