Губернатор Свердловской области назвал «смелой» инициативу активистов устроить салют в честь годовщины смерти Сталина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал «смелой» и «откровенной» инициативу местных активистов, которые хотят устроить салют по случаю годовщины смерти Сталина. Куйвашев отметил, что фигура Сталина одна из самых спорных, губернатор добавил, что его родных тоже репрессировали, — сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге сегодня планируется масштабный салют. Представители инициативной группы отметили, что таким образом хотят сделать смерть Сталина «национальным праздником освобождения».