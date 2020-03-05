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15:30, 05 марта 2020

Губернатор Свердловской области назвал «смелой» инициативу активистов устроить салют в честь годовщины смерти Сталина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал «смелой» и «откровенной» инициативу местных активистов, которые хотят устроить салют по случаю годовщины смерти Сталина. Куйвашев отметил, что фигура Сталина одна из самых спорных, губернатор добавил, что его родных тоже репрессировали, — сообщает Интерфакс.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге сегодня планируется масштабный салют. Представители инициативной группы отметили, что таким образом хотят сделать смерть Сталина «национальным праздником освобождения».



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