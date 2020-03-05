В Лос-Анджелесе начался суд над американским миллиардером Робертом Дерстом – его обвиняют в убийстве

В качестве одного из доказательств обвинение использует документальный сериал телеканала НВО «Тайна миллиардера: жизнь и смерти Роберта Дерста».

По мнению следствия, миллиардер случайно проговорился, давая интервью для этого сериала. Дерсту 76 лет, он не признает себя виновным.