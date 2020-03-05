Компания " MyHeritage " прекратила отправлять ДНК-тесты в Россию

Как выяснил «Коммерсантъ», при заказе на официальном сайте, страну невозможно выбрать из списка, доступных для доставки.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура поручила проверить деятельность сервиса на предмет законности сбора ДНК— анализов у россиян. С запросом о проверке обратился депутат Госдумы Евгений Федоров, — сообщает Интерфакс.

МайХеритедж один из наиболее популярных сервисов в мире для генеалогических исследований.