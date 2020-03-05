Бывший министр экономического развития Михаил Абызов, который сейчас находится под арестом, оказался инвестором блокчейн-платформы Павла Дурова. Еще туда вкладывались предприниматели Роман Абрамович и Михаил Гуцериев.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала доклад, где можно найти инвесторов одного из последних проектов Павла Дурова. Там сказано, что Роман Абрамович выделил десять миллионов долларов, а Михаил Гуцериев – пятнадцать. Также среди инвесторов можно найти имя Михаила Абызова. Газета «Ведомости» пишет, что он отдал больше всех перечисленных предпринимателей – то есть двадцать миллионов долларов.

Сам бывший министр с прошлого марта находится в СИЗО. По версии следствия, с 2011-ого по 2014-ый годы возглавлял преступное сообщество, которые вывело заграницу около четырех миллиардов рублей. Абызов в свою очередь вину не признаёт.

Доклад, из которого стало известно о его участии в проекте Дурова, появился, поскольку американская комиссия пытается доказать, что Telegramm не зарегистрировал свою криптовалюту в США должным образом, и сейчас из-за этого её запуск приостановлен.

Ранее Дуров уже предлагал вернуть деньги инвесторам из-за проблем с американскими чиновниками, но те согласились подождать окончания процесса.