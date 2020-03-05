В Екатеринбурге впервые пройдет салют в честь годовщины смерти Сталина

Сегодня в Екатеринбурге устроят салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина. Кто организатор – неизвестно. Где пройдет фейерверк не сообщается в целях безопасности. Активисты отмечают лишь то, что страшный период кровавых репрессий не должен забываться. Далее цитата: «День его смерти должен стать национальным праздником освобождения». По словам организаторов акции, фейерверк начнется в центре Екатеринбурга сегодня вечером, около 20:00. Активисты надеются, что в следующем году к ним присоединятся другие города, пишет Знак.ком.



Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции — Ближней даче. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг.