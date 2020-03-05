Ситуация в Идлибе обострилась до такой степени, что требуется прямой разговор лидеров России и Турции

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась до такой степени, что требуется прямой разговор лидеров России и Турции. Такими словами Владимир Путин начал переговоры в Кремле с президентом Эрдоганом.

Путин также выразил сочувствие в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии.

Эрдоган согласился с Путиным в оценке ситуации. Он уверен, что переговоры помогут урегулированию в Сирии.

Эрдоган также заявил, что отношения между Анкарой и Москвой достигли своего пика как в торговле, так и в военном сотрудничестве. «Нужно продолжать двигаться в этом направлении», — добавил турецкий руководитель.