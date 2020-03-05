Следственный комитет направляет Ивана Голунова на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психо-активных веществ. Об этом сам Голунов сообщил «Интерфаксу».

Официальной информации от правоохранительных органов пока нет. Напомним, — в конце января Басманный суд Москвы арестовал пять бывших полицейских, которые проходят по делу Голунова. Им предъявлено обвинение в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.