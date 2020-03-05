Власти Турции приняли решение разместить 1000 спецназовцев на границе с Грецией, чтобы не пускать сирийских беженцев

Власти Турции приняли решение разместить одну тысячу спецназовцев на границе с Грецией, чтобы не пускать обратно сирийских беженцев. Одновременно Турция не препятствует мигрантам, которые добровольно хотят уйти в Грецию. При этом, как утверждают в Анкаре, греки применяют оружие против беженцев, не желая пропускать их на свою территорию.