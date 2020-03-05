Мещанский суд Москвы назначил 270 тысяч рублей штрафа жителю Воронежа Михаилу Квасову

Он обвинялся в угрозах убийством московскому судье Станиславу Минину, который приговорил к 4-м годам фигуранта «московского» дела Константина Котова. Квасов своей вины не признал.
2020-03-05T14:32:00+03:00
2020-03-05T14:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 05 марта 2020
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