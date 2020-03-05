Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Ton, — следует из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США, — сообщает издание CoinDesk. Сообщается, что Абызов вложил 20 миллионов долларов. В проект Дурова вложились также Роман Абрамович и Михаил Гуцериев.
2020-03-05T14:32:00+03:00
2020-03-05T14:32:36+03:00
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14:32, 05 марта 2020
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