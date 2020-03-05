Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала технологически немыслимым голосование по каждой поправке в Конституцию

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала технологически немыслимым голосование по каждой поправке в Конституцию. По ее словам, бюллетень не может быть как целая книга. Памфилова считает, что нынешний пакет связан определенной единой логикой. Она сравнила поправки с комплексным обедом. Цитирую: «вы для себя решаете, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или все-таки возьму. Винегрет не съем, а борщ и котлеты будут при мне», — сказала глава ЦИКа, которую цитирует «Коммерсантъ».