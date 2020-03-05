Пассажиры авиакомпании S7 смогут вернуть билеты, купленные с 5-го марта по 10 апреля

Клиентам возместят почти полную стоимость за исключением сервисного сбора – это 1 тысяча рублей за билет. S7 объяснила свое решение тем, что из-за распространения китайского коронавируса пассажиры могут отменить запланированные поездки, — говорится в пресс-релизе компании.