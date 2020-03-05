Ассоциация туроператоров России называет беспрецедентной ситуацию на туристическом рынке из-за коронавируса

Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе напомнила, что Ростуризм и Роспотребнадзор рекомендовали туркомпаниям не продавать турпакеты в Италию, Южную Корею и Иран, а также в Китай. При этом срок действия рекомендации не обозначен. Ломидзе подчеркнула также, что туроператоры не смогут сразу возвращать деньги за аннулируемые туры. По предварительным подсчетам, убытки компании из-за отмены туров составят 27 миллиардов рублей.