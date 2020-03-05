В Кремле проходит встреча президентов России и Турции

Главная тема переговоров – ситуация в сирийской провинции Идлиб. По оценке Путина, ситуация обострилась настолько, что требует прямого разговора президентов. Путин также выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии и подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Турцией.
2020-03-05T14:30:00+03:00
2020-03-05T14:30:31+03:00
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14:30, 05 марта 2020
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