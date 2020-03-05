Опросы и подсчеты голосов подтвердили поддержку Байдена в большинстве штатов на прошедших праймериз Демпартии

Опросы и последние подсчеты голосов подтвердили поддержку Джо Байдена в большинстве штатов на прошедших 3 марта праймериз Демократической партии. Обозреватели в США пытаются прогнозировать дальнейший ход предвыборной кампании.

Из 14 штатов в так называемый «супервторник» еще недавний фаворит Берни Сандерс получил поддержку только в родном Вермонте, а также в Колорадо, Юте и Калифорнии. Джо Байдену, как отмечает Дойче велле, кроме прочего, помогли и три его потенциальных соперника-демократа, вышедшие накануне голосования из гонки и призвавшие отдать голоса за бывшего вице-президента.

Еще на прошлой неделе тех, кто ждет расширения социальных льгот, среди которых обещанная еще Бараком Обамой всеобщая медицинская страховка, вполне удовлетворял Сандерс. Однако, похоже, сторонники демократов начинают понимать, что настоящим «кандидатом перемен» может стать Байден, имеющий большие шансы получить президентство и добиться демократического большинства в обеих палатах Конгресса, пишет Нью-Йорк таймс: «Победил прагматизм; выборщики поставили на кандидата, который является для них тем, кто им нравится, нежели тем, кого они любят», кто разобьет пресловутую республиканскую риторику о «Америке против социализма». И именно поэтому, Джо Байден, судя по всему, становится главой демократической президентской кампании», считает обозреватель издания.

Праймериз демократов продлятся до июня, и уже в следующем месяце их кандидат будет официально выдвинут на очередном съезде партии.