Коммунисты возложили цветы к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены

Они сделали это в день 67-летия со дня смерти советского руководителя.

Традиционно члены КПРФ и сторонники партии собрались на Манежной площади. Среди присутствовавших было много как красных флагов, так и плакатов с изображением Сталина. Рядом с памятником Жукову продавалась и сувенирная продукция, посвященная вождю.

Примерно за 15 минут до старта траурной процессии к Красной площади приехал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Одна из участниц подарила посвященный ему плакат, после чего лидер коммунистов подошел к стоявшему неподалеку главе благотворительного фонда «Нужна помощь» Мите Алешковскому. В руках он держал фотографию своего репрессированного прадеда. В ответ на вопрос Зюганова «Ну и каким образом?» Алешковский сказал, что «таким же, как и миллионы всех остальных». Лидер КПРФ после этого обвинил демократические силы в том, что при них, по его мнению, в 90-ые погибло 20 млн русских. А сам выход Алешковского с портретом прадеда он назвал «провокацией».

После того, как руководители КПРФ возложили цветы, Зюганов рассказал о роли Ленина и Сталина в становлении Советского Союза и упомянул американского сенатора Берни Сандерса, который борется за пост президента США. По мнению лидера коммунистов, Сандерс хочет реализовать ту программу, которая существовала во времена СССР.

Всего в возложении цветов к могиле Сталина участвовали чуть более 200 человек.