Взрыв накануне прогремел на полигоне в Мурманской области

Пострадали пятеро человек. Версии случившегося расходятся.

Инцидент под Мурманском произошёл в ходе плановых занятий по боевой подготовке. Были грубо нарушены требования безопасности. На воздух взлетел имитационный снаряд небольшой мощности типа взрывпакета, несколько военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы, так говорят о случившемся в пресс-службе Северного флота. Один из пострадавших в состоянии средней степени тяжести, рассказал источник Интерфакса в экстренных службах. Началась проверка, военные следователи выясняют, кто именно нарушил правила обращения с предметами, которые представляли опасность для окружающих. Между тем издание Baza пишет, что в руках у одного из военнослужащих взорвался беспилотник. Перед этим квадрокоптер прилетел на территорию военной части в окрестностях посёлка Печенга в Мурманской области. Откуда аппарат взялся неизвестно. Телеканал Дождь со ссылкой на телеграм-канал 112 сообщает, что инцидент произошёл во время учений — отрабатывали боевые действия с помощью беспилотников. Один из них упал на землю, заряд, прикреплённый к аппарату, сдетонировал. При взрыве военные получили осколочные ранения, трое в тяжёлом состоянии. Пострадавших как утверждает телеграм-канал шестеро, в том числе два старших сержанта и старший матрос.

Уголовное дело в связи с инцидентом пока не возбуждали.