«Ведомости» пишут, что в Москве вслед за медицинскими масками ажиотажный спрос перешел на антисептики

Их продажи за последние недели выросли в разы. Однако нашему корреспонденту сегодня удалось купить даже медицинскую маску.

Чтобы найти медицинские маски в центре столицы ему понадобилось обойти семь аптек. Причем в каждой из них говорили разные вещи. Где-то рассказывали, что средства индивидуальной защиты привозят несколько раз в неделю и делается это партиями примерно по пятьсот штук, которые расходятся буквально за несколько часов.

В другой аптеке описали гораздо более тяжелую ситуацию. Её сотрудники утверждали, что в последний раз маски привозили примерно две недели назад, а вместо них клиенты, цитирую, «используют марлю и бинты, как раньше».

По словам фармацевтов, люди, которые приходят за масками, как правило, покупают вместо них антисептики для рук и горла, а также различные антибактерицидные мази. Причем где-то сказали, что спрос на эти вещи сейчас повышенный, а где-то, что он совершенно обычный для этого времени года.

Получить маски удалось только в аптеке, которая расположена чуть дальше от людных улиц. Её сотрудницы были сильно удивлены, когда узнали, что у их соседей наблюдается нехватка таких средств и сказали, что поставки приходят каждый день и проблем с ними не было. Маски там продаются по сто рублей за десять штук.

Согласно сайту госзакупок, вчера столичные власти потратили на покупку медицинских масок двести миллионов рублей. Там указано, что это было сделано «для предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации».