Столичные власти разработали стратегию против распространения коронавируса

План «Б», который должны задействовать при выявлении первого случая заболевания, предполагает принятие срезных мер, вплоть до карантина.

В Плане «Б» предусмотрено два сценария. Один из них предполагает госпитализацию заболевшего, дезинфекцию всех мест, где он бывал, карантин для всех, с кем он контактировал, запрет для соседей покидать квартиру – у подъезда для контроля установят охрану. Второй сценарий предполагает объявление городского карантина. При каких условиях он может быть введен и как долго продлится в документе, с которым ознакомилась русская служба BBC, не указано. В этом случае будут закрыты все образовательные и культурные учреждения, будут запрещены спортивные мероприятия. Чиновников отправят работать удаленно, то же порекомендуют сделать и владельцам и руководителям частного бизнеса. Врачи поликлиник будут обслуживать пациентов на дому. Беспризорных домашних животных изолируют, а людям без определенного места жительства запретят жить на вокзалах и в переходах. Городской транспорт будут усиленно дезинфицировать.

Департамент торговли и услуг обяжут сделать запасы продовольствия в магазинах. Кроме того, пишет BBC, по «особому решению» в Москве могут ввести чрезвычайное положение — прекратить работу общественного транспорта, закрыть въезд и выезд, ввести комендантский час и патрулирование улиц.

По данным газеты «Ведомости», документ, подготовленный мэрией, пока не принят — он должен пройти согласование в федеральных органах власти.

Первый случай коронавируса в Москве был зафиксирован 2-го марта. Молодого человека, вернувшегося из Италии, а также его родственников поместили на карантин