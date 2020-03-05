Первый случай заболевания коронавирусом выявили в Петербурге

Студент из Италии почувствовал себя плохо вскоре после возвращения с родины. Его отправили в Боткинскую больницу, а в общежитии, где он останавливался, объявили карантин.

Роспотребнадзор официально подтвердил случай заражения коронавирусом студента петербургского медуниверситета имени Мечникова. Об этом со ссылкой на представителя ведомства Елизавету Скорынину сообщает портал «Фонтанка-ру». Рикардо учится в Петербурге по обмену. Несколько дней назад он прилетел из Милана. В аэропорту студент чувствовал себя хорошо. Однако два дня спустя итальянец обратился ко врачу с высокой температурой. Медики немедленно отправили его в бокс Боткинской больницы. Там же оказались пятеро студентов, которые общались с итальянцем. Общежитие университета на проспекте Просвещения закрыли на карантин. Также специалисты Роспотребнадзора изолировали часть общежития на Светлановском проспекте. Федеральные представители ведомства уточнили, что состояние итальянского студента удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме. Добавлю, что накануне число пациентов больницы имени Боткина с подозрением на новый вирус выросло до 44 человек.

Итальянский студент петербургского медуниверситета стал седьмым заболевшим коронавирусом в России. Предыдущий случай зафиксировали в Москве у россиянина, который также приехал из Италии.