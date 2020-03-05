Международная система срочных денежных переводов Western Union предупредила о затруднениях при переводах в Китай

Работа некоторых пунктов обслуживания ограничена из-за распространения коронавируса. Подчеркивается, что изменения коснулись только отделений в Китае. Это произошло по инициативе местных банков-партнеров. Western Union не располагает своими отделениями в этой стране, передает ТАСС.
2020-03-05T13:33:00+03:00
2020-03-05T13:58:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 05 марта 2020
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