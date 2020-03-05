Международная система срочных денежных переводов Western Union предупредила о затруднениях при переводах в Китай

Работа некоторых пунктов обслуживания ограничена из-за распространения коронавируса. Подчеркивается, что изменения коснулись только отделений в Китае. Это произошло по инициативе местных банков-партнеров. Western Union не располагает своими отделениями в этой стране, передает ТАСС.