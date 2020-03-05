Новый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в России

Заболевший – гражданин Италии. Он прибыл в Россию 29-го февраля, а 2-го марта обратился к медикам с симптомами ОРВИ, — уточнили в Роспотребнадзоре. По данным «Фонтанки», заболевший – студент Петербургского медицинского госуниверситета имени Мечникова. Общежитие вуза изолировали. В инфекционный бокс отправили пятерых студентов, которые общались с итальянцем.
2020-03-05T13:32:00+03:00
2020-03-05T13:35:03+03:00
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13:32, 05 марта 2020
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