Симоновский суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией на 500 тысяч рублей по закону об иностранных агентах

Суд удовлетворил административный иск Роскомнадзора. Минюст внес ФБК в реестр НКО-иноагентов, утверждая, что фонд занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование. Руководство ФБК не согласилось с этим решением и обжаловало его, но суд встал на сторону Минюста, — напоминает ТАСС.
2020-03-05T13:32:00+03:00
2020-03-05T13:34:43+03:00
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13:32, 05 марта 2020
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