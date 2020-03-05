Симоновский суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией на 500 тысяч рублей по закону об иностранных агентах

Суд удовлетворил административный иск Роскомнадзора. Минюст внес ФБК в реестр НКО-иноагентов, утверждая, что фонд занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование. Руководство ФБК не согласилось с этим решением и обжаловало его, но суд встал на сторону Минюста, — напоминает ТАСС.