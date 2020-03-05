Вопрос о досрочных выборах в ГД не планируется обсуждать на предстоящей встрече президента с руководителями фракций

Вопрос о досрочных выборах в Госдуму не планируется обсуждать на предстоящей встрече президента с руководителями фракций, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что встреча должна состояться сегодня поздно вечером. Главной темой станет обсуждение поправок к Конституции.