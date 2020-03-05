Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению 8 обвиняемых по делу об убийстве посла РФ

Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению 8 обвиняемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, — передает корреспондент РИА из зала суда. Всего обвиняемых 28. Пятерых обвинение просит оправдать. Ожидается, что на следующем заседании 31-го марта на суде будут заслушаны аргументы защиты. Все подсудимые отрицают свою причастность к преступлению.