Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению 8 обвиняемых по делу об убийстве посла РФ

Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению 8 обвиняемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, — передает корреспондент РИА из зала суда. Всего обвиняемых 28. Пятерых обвинение просит оправдать. Ожидается, что на следующем заседании 31-го марта на суде будут заслушаны аргументы защиты. Все подсудимые отрицают свою причастность к преступлению.
2020-03-05T13:30:00+03:00
2020-03-05T13:31:54+03:00
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13:30, 05 марта 2020
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