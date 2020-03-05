Песков: Президент не планирует поднимать вопрос досрочных выборов в Госдуму на встрече с руководителями фракций

Президент Владимир Путин не планирует поднимать вопрос досрочных выборов в Государственную думу на встрече с руководителями фракций Государственной думы Федерального Собрания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это будет зависеть от тех, кто будет говорить, но вообще в повестке дня такого вопроса нет, и он никогда не звучал и никем не ставился», — сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что основной темой встречи будет обсуждение поправок в Конституцию РФ.

«Основное событие — это встреча с руководителями фракций Государственной думы Федерального собрания. Естественно, главная тема этой встречи – это обсуждение поправок. Инициатива встречи родилась во время беседы с Неверовым (лидер фракции «Единая Россия» – Э.М.) пару недель назад. Он сказал, что <...> предстоит второе чтение и хорошо бы, чтобы вы нас всех вместе приняли, чтобы серьезно об этом поговорить», — заключил Д.Песков.