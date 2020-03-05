Одна из крупнейших региональных авиакомпаний Европы, британская «Флайби», передана во внешнее управление

Под угрозой потери работы оказались 2 тысячи сотрудников. Все полеты самолетов прекращены. Компания называет в качестве одной из причин финансового краха вспышку коронавируса.

Зарубежные авиакомпании планируют отправить своих сотрудников в отпуска из-за коронавируса. Это вынужденные меры, связанные с мировым кризисом, разрешение вопроса зависит от интенсивности распространения инфекции. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный эксперт Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов.

Зарубежные авиакомпании отправляют своих сотрудников в бессрочные отпуска в связи с кризисом из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный эксперт Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов.

«Авиакомпании отправляют в отпуск пилотов, потому что кризис. Объем перевозок из-за коронавируса драматически падает. Сперва он упал в Китае, сейчас он падает по Европе», — сказал он.

Эксперт добавил, что от интенсивности распространения инфекции зависит, придется ли российским перевозчикам прибегать к подобным мерам.

«Мы находимся в зависимости от ситуации в мире, от тех же перевозок и в Китай, и в Италию. Авиакомпании уже теряют огромные деньги. Это в большой степени зависит в принципе от распространения вируса», — заключил Ф.Борисов.

Авиакомпания Finnair планирует отправить персонал в вынужденный отпуск на месяц. В связи с коронавирусом перевозчику пришлось отменить большое количество рейсов в Азию.

Ранее одна из крупнейших региональных авиакомпаний Европы Flybe объявила о своем банкротстве. В качестве одной из причин банкротства в авиакомпании называют вспышку коронавируса, повлиявшую на перевозки по всей Европе. Британский кабмин пообещал сотрудникам обанкротившейся компании как можно быстрее найти рабочие места, а также минимизировать проблемы с сообщением по маршрутам «Флайби». Авиакомпания осуществляла рейсы по 150 маршрутам в 85 аэропортов.

Будут ли российские авиакомпании прибегать к таким мерам, также зависит от масштабов заболеваемости, добавил Федор Борисов.