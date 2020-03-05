Сотрудники «Роснефти» временно не смогут ездить в зарубежные командировки

Компания ввела ограничения из-за коронавируса.

Роснефть позаботилась о своих подчинённых. Их оставят на родине во избежание заражения опасной инфекцией, которую выявили более чем в 70-ти странах мира, в том числе и у нас. Выехать за границу по работе разрешат только в случаях, обусловленных крайней производственной необходимостью, сообщили в компании. Во всех офисах Роснефти усилены меры защиты. Их оборудовали специализированной медицинской техникой и бесконтактными термометрами для быстрого обследования больших групп людей. При выявлении признаков инфекционных заболеваний персоналу советуют незамедлительно обращаться за помощью к медикам. Помещения офисов каждый день дезинфицируют. Стоит отметить, что Роснефть уже не первая крупная компания, которая ограничила зарубежные командировки сотрудников. Ранее так же поступили в Газпроме, Транснефти, РЖД и металлургических компаниях.

Во всем мире уже больше 90-та тысяч заражённых коронавирусом, болезнь по данным Всемирной организации здравоохранения унесла жизни около трёх тысяч человек в Китае и более двухсот за его пределами.