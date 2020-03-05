В России зафиксирован еще один случай коронавируса

Он обнаружен у приехавшего в страну гражданина Италии.

Итальянец, у которого подтвердили новую форму болезни, сам обратился к врачам в понедельник, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В Россию, как отмечается, он прибыл за три дня до того, как почувствовал недомогание. Вирус у него, по словам медиков, протекает в легкой форме, а его состояние удовлетворительное. Под наблюдением врачей, добавили в штабе, находятся и контактировавшие с заболевшим итальянцем люди. Где именно был выявлен случай заражения, там не уточняют. Вместе с тем по данным одного из федеральных каналов гражданин Италии является студентом Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге, где учится по обмену. В Северную столицу, по словам журналистов, он вернулся после каникул. Как утверждается, студенческое общежитие, в котором проживал итальянец, закрыто на карантин, а студентов из него не выпускают.

Всего в России было зафиксировано 4 случая коронавируса. Двоих граждан Китая уже выписали, третий же заболевший – сотрудник РФС Давид Беров, вернувшийся в Москву из Италии, находится в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.