Глава ЦИК Памфилова заявляет, что голосовать по каждой поправке в Конституции по отдельности технологически немыслимо

Глава ЦИК Элла Памфилова заявляет, что голосовать по каждой поправке в Конституции по отдельности технологически немыслимо. По ее словам, можно было был проголосовать отдельно, если бы было максимум четыре поправки, а сейчас набирается серьезный пакет на 24-25 листах.