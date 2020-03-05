Глава ЦИК Памфилова заявляет, что голосовать по каждой поправке в Конституции по отдельности технологически немыслимо

Глава ЦИК Элла Памфилова заявляет, что голосовать по каждой поправке в Конституции по отдельности технологически немыслимо. По ее словам, можно было был проголосовать отдельно, если бы было максимум четыре поправки, а сейчас набирается серьезный пакет на 24-25 листах.
2020-03-05T12:33:00+03:00
2020-03-05T12:33:34+03:00
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12:33, 05 марта 2020
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