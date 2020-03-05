Симоновский районный суд Москвы оштрафовал ФБК на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Протокол составили из-за того, что в публикациях фонда в Инстаграме не было соответствующей пометки. Осенью прошлого года Минюст внес ФБК в реестр иностранных агентов за пожертвования фонду, направленные из-за рубежа. Об этом сообщили «МБХ-Медиа».

Ну а накануне сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией и членам их семей заблокировали банковские счета. Это первый случай, когда блокировки затрагивают родственников и близких, непричастных к деятельности фонда. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал директор организации Иван Жданов.

Он отметил, что в таких случаях обычно бесполезно связываться с банками и требовать разблокировки.